بالصور..راموس يطلب يد صديقته بعشاء رومانسي وخاتم ألماس

فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الإسباني تقدم بعرض الزواج وسط أجواء رومانسية، حيث قدم لها الورد وخاتم ألماس.
من جهته نشر اللاعب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، صورة برفقة صديقته وكتب بجانبها "هي قالت نعم، هو قال نعم، أنا أحبك كثيرا".
ولتغرد بعدها روبيو على "تويتر" قائلة " قلت نعم، أحبك للأبد".
He dicho que sí | I said yes.— Pilar Rubio (@PilarRubio_) July 17, 2018
Te quiero… para siempre, @sergioramos.
I love you… forever.
💍❤❤❤❤ pic.twitter.com/YRfW7txFbs
وبحسب الصحيفة فإن الثنائي يرتبطان بعلاقة منذ عام 2012ولهما ثلاثة أطفالهم جونيور، ماركو و أليخاندرو.
وتعمل روبيو إعلامية في التلفزيون الإسباني.
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