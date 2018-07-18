بالصور..راموس يطلب يد صديقته بعشاء رومانسي وخاتم ألماس

عرض قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، الزواج على صديقته بيلار روبيو، مساء الاثنين 16 يوليو/تموز.

فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الإسباني تقدم بعرض الزواج وسط أجواء رومانسية، حيث قدم لها الورد وخاتم ألماس.

من جهته نشر اللاعب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، صورة برفقة صديقته وكتب بجانبها "هي قالت نعم، هو قال نعم، أنا أحبك كثيرا".

ولتغرد بعدها روبيو على "تويتر" قائلة " قلت نعم، أحبك للأبد".

He dicho que sí | I said yes.

Te quiero… para siempre, @sergioramos.

I love you… forever.

💍❤❤❤❤ pic.twitter.com/YRfW7txFbs — Pilar Rubio (@PilarRubio_) July 17, 2018

وبحسب الصحيفة فإن الثنائي يرتبطان بعلاقة منذ عام 2012ولهما ثلاثة أطفالهم جونيور، ماركو و أليخاندرو.

وتعمل روبيو إعلامية في التلفزيون الإسباني.