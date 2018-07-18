لأول مرة في تاريخه...كأس السوبر الإسباني يقام خارج إسبانيا وفي بلد عربي مستضيف

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر الإسباني خارج الأراضي الإسبانية وتحديدا في بلد عربي.

ستستضيف مدينة طنجة المغربية وتحديدا على ملعب "ابن بطوطة" لقاء السوبر الإسباني والذي سيجمع ناديي برشلونة وإشبيلية، في لقاء تاريخي.

ويعتبر اللقاء تاريخيا وذلك لأنها المرة الأولى التي تلعب فيه هذه المباراة خارج الأراضي الإسبانية.

© REUTERS / JUAN MEDINA "برشلونة" يعلن صفقة جديدة

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الاتحاد الإسباني قدم عرضا مغريا لكلا الناديين من أجل الموافقة على لعب مباراة السوبر خارج إسبانيا، بتعهده بمنح كل فريق مليون يورو و 6000 تذكرة يبيعها كلا الناديين لجماهيرهما.

يذكر بأن هذا الملعب سبق وأن احتضن مباراة السوبر الفرنسي في 2017 وتوج بها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تغلبه على موناكو بهدفين مقابل هدف واحد.