مصر تدرس إمكانية التقدم بطلب لاستضافة مونديال 2030 أو 2034

قال صبحي بأنه قبل تقديم طلب الاستضافة سنعمل على تجهيز الملاعب والاستادات، ونحتاج على الأقل لـ6 استادات لذلك.
وأكد صبحي في تصريحات صحفية: "لم أقل إننا سنترشح لاستضافة مونديال 2030، قلت سنسعى ونتجهز لذلك في الفترة المقبلة"، بحسب ما نقلت صحيفة "شروق نيوز".
وشدد: "لم أقل إننا قررنا الترشح فعلا أو جهزنا ملفا، ولكننا حاليا نعمل على بناء ملاعب ومدن وقرى رياضية أوليمبية، وبناء على ذلك نقرر الترشح".
وأضاف قائلا: "سنتعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف للتجهيز لاستضافة البطولات الكبرى في المستقبل".
وختم: "نعمل على هذا الملف، ونحدد الأماكن الخاصة ببناء 6 ملاعب جديدة".
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