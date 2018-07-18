أول تصريح لبيريز بعد رحيل رونالدو: "نحن مدريد"

تعهد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بأن يدخل ناديه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في سوق الانتقالات الصيفية بقوة هذا الموسم.

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وفي ظل عادة ضم لاعبين بارزين، خاصة خلال عام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول يضم الثنائي البلجيكي إيدن هازارد والحارس تيبو كورتوا من تشيلسي.

وقال بيريز في مؤتمر صحفي، اليوم، "نريد تعزيز قوتنا في الحاضر والمستقبل. هذه تشكيلة رائعة وسيتم تدعيمها ببعض اللاعبين الرائعين".

وأضاف "نحن نمر بواحدة من أكثر اللحظات ثراء في تاريخنا، لقد حصلنا على ألقاب استثنائية، نحن نعمل بشكل مؤسسي ولدينا قوة مالية هائلة ونحظى بدعم ملايين المشجعين".

وتابع "نحن سنواصل الانتصارات ولا أحد يجب أن يشكك في ذلك، البعض اعتقد أنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، نحن مدريد ونريد المزيد دائما".