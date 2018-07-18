حارس كرواتيا ينقذ حياة زميله (فيديو)

وكاد فيدا أن يسقط من أعلى حافلة المنتخب الكرواتي، إلا أن سوباسيتش تمكن من إمساكه سريعا.

وتنفس فيدا الصعداء، قبل أن يقبل رأس سوباسيتس، في عرفان منه للجميل.

Wow, @SubasicDanijel really does have a safe pair of hands… ✋🤚

Not only is he a fantastic shot stopper, he may have even saved Vida's life here… 🤣



[🎥IG: stylezagreb & ana_jo_] pic.twitter.com/VVOK1HRUyO — COPA90 (@COPA90) July 18, 2018

يذكر أن المنتخب الكرواتي نجح في الوصول لنهائي كأس العالم "روسيا —20418" وخسر أمام نظيره الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعد المركز الثاني في المونديال هو أفضل إنجاز تحققه كرواتيا عبر تاريخها الكروي.