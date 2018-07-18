تطور مفاجئ في أزمة النادي "الأهلي" مع تركي آل الشيخ

أصدر مجلس إدارة النادي "الأهلي" المصري بيانا يعلن فيه قبوله مبادرة التصالح مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وجاء نص البيان كالتالي: "تلقى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، وجمهوره، ورئيسه".

وأكمل البيان "في هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي توضيح أنه يتحرك كعهده دائما في إطار مسئوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تماما دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي، في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها".

وتابع البيان "يثمن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيًا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي".

وأتم البيان "يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية".

وكان تركي آل شيخ قد خرج في تصريحات تلفزيونية، معلنا تنازله عن جميع القضايا ضد النادي "الأهلي"، مطالبا بالتصالح مع إدارة القلعة الحمراء.