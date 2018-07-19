أهداف نهائي المونديال تتسبب بهزات أرضية في فرنسا

تسبب الاحتفال بالأهداف التي سجلها المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم في شباك نظيره الكرواتي إلى حدوث هزات أرضية رصدتها أجهزة رصد الزلازل في فرنسا.

رصدت الأجهزة الموضوعة في المناطق الحضرية والمعزولة على حد سواء اختلافا بسيطا في قوة الهزات بالتزامن مع تسجيل الأهداف الأربعة.

من جهته أكد جيروم فيرني، خبير الزلازل في مرصد ستراسبورغ لعلوم الأرض، بتصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن هذه الهزات لا ترتقي لدرجة الزلازل كونها كانت بتردادت مختلفة.

© Sputnik . Александр Вильф 22 رقما قياسيا من نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا

إلا أن حركة المرور التي كانت شبه معدومة في جميع شوارع فرنسا، تم رصد طاقة زلزالية بسيطة بشكل عام، بحسب ما نقلت صحيفة "إس" الإسبانية.

يذكر بأن المنتخب الفرنسي تغلب على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية لكأس العالم بأربعة أهداف لاثنين.