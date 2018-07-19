بينهم الزمالك وثنائي قطري... "فيفا" يهدد 6 أندية بالحرمان من القيد

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس، 6 أندية منها 4 عربية بالحرمان من القيد، وخصم 6 نقاط في المسابقات المحلية، فضلا عن منع التعاقدات لمدة فترتين، بسبب مستحقات متأخرة للاعبي هذه الأندية.

وبحسب "فرانس برس"، قال "فيفا" خلال البيان الرسمي: "أقر على نادي الزمالك غرامة قدرها 25 ألف فرنك سويسري، وتم منحه مهلة نهائية مدتها 60 يوما لدفع المبالغ المستحقة للاعبيه، وهي نفس العقوبة التي وقعت على الجزيرة الإماراتي لنفس السبب".

كما عاقب "فيفا" بعض الأندية، منها "العربي" القطري بغرامة قدرها 30 ألف فرانك سويسري، "الخريطيات" القطري 25 ألف فرانك سويسري، و"مرسين أدما نيوردو" التركي 20 ألف فران سويسري، ونادي "كوبان كراسنودار" الروسي بـ15 ألف فرانك سويسري.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم، غرامة قدرها 50 ألف فرانك سويسري، بسبب تجاهل الحظر المفروض على لعب المباريات الودية بين 21 و 27 مايو هذا العام، والذي كان يهدف إلى استراحة اللاعبين قبل نهائيات كأس العالم، حيث لعبت مصر مباراة دولية ودية ضد الكويت في 25 مايو/أيار الماضي.