بينهم الزمالك وثنائي قطري... "فيفا" يهدد 6 أندية بالحرمان من القيد

كما عاقب "فيفا" بعض الأندية، منها "العربي" القطري بغرامة قدرها 30 ألف فرانك سويسري، "الخريطيات" القطري 25 ألف فرانك سويسري، و"مرسين أدما نيوردو" التركي 20 ألف فران سويسري، ونادي "كوبان كراسنودار" الروسي بـ15 ألف فرانك سويسري.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم، غرامة قدرها 50 ألف فرانك سويسري، بسبب تجاهل الحظر المفروض على لعب المباريات الودية بين 21 و 27 مايو هذا العام، والذي كان يهدف إلى استراحة اللاعبين قبل نهائيات كأس العالم، حيث لعبت مصر مباراة دولية ودية ضد الكويت في 25 مايو/أيار الماضي.
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