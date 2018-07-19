بالصور... رونالدو يفاجئ سكان المدينة المحرمة

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زوار المدينة المحرمة في بكين، اليوم الخميس، عندما شاهدوه وهو يستعرض مهاراته بالكرة عند مدخل النصب الصيني الشهير.

وبحسب ما نشره موقع "بيزنس ستاندرز"، يتواجد النجم البرتغالي (33 عاما)، لاعب ريال مدريد السابق والمنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، في بكين لمدة يومين في إطار حملة ترويجية لعلامة تجارية خاصة بملابس رياضية، ضمن ما يسمى بـ"CR7Tour".

ونشر رونالدو رسالة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "سأكون سعيدا بتكرار زيارتي إلى بكين؛ وعلى استعداد لاستلهام مستقبل كرة القدم".

Excited to be back in China! Ready to inspire the future of football 🇨🇳 ⚽️ #NikeFootball #CR7 #CR7Tour pic.twitter.com/HxABsbmLGL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ١٩ يوليو ٢٠١٨

وتداول رواد بعض شبكات التواصل الاجتماعي الصينية اليوم مقطع فيديو قصير، لا تتجاوز مدته عدة ثوان، يداعب خلالها رونالدو الكرة أمام مدخل المدينة المحرمة.

First stop to say hi with a few of my fans 😉👊#NikeFootball #CR7 #CR7Tour pic.twitter.com/nCjLBz0RSs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ١٩ يوليو ٢٠١٨

يذكر أن صاروخ ماديرا شارك اليوم الخميس أيضا في فعالية ترويجية لشركة "نايكي" في العاصمة الصينية، حيث تجمع المئات من المعجبين لمشاهدة أحد أهم نجوم كرة القدم العالمية.