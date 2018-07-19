ميلان الإيطالي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حرمانه من المشاركة الأوروبية

تقدم مسؤولو نادي "ميلان" الإيطالي، اليوم الخميس، باحتجاج رسمي لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحرمانه من المشاركة في مسابقة "اليوروبا ليغ"، الموسم المقبل، لمخالفته قواعد اللعب النظيف.

وبحسب "فرانس برس"، تواجد المدير العام ماركو فاسوني والمديرة المالية فالنتينا مونتاناري، والمحاميان روبرتو كابيلي وأندريا أييلو في مقر "كاس"؛ لتقديم احتجاج رسمي، ورفضا الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام، ومن المتوقع أن تستمر جلسة الاستماع قبل صدور قرار خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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وكانت هيئة الرقابة المالية على الأندية في الاتحاد الأوروبي، قررت في 27 يونيو الماضي استبعاد الفريق الإيطالي عن مسابقة الدوري الأوروبي في أول نسخة يتأهل فيها.

وجاء في قرارها أن نادي ميلان استبعد من أية مسابقة أوروبية يتأهل إليها في الموسمين المقبلين، موضحا أن الاستبعاد "من مسابقة واحدة" سواء في 2018 —2019 أو 2019 —2020"، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في 13 أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو إلى مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض "لي يونغ هونغ".

لكن صندوق إيليوت الأمريكي للاستثمار أعلن في 11 يوليو سيطرته على النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين "استقراره المالي".

واحتل ميلان المركز السادس في الموسم المنصرم الذي توج فيه "يوفنتوس" باللقب للمرة السابعة تواليا.