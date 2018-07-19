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23:46 19 يوليو/ تموز 2018
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    تركي آل شيخ مع محمود الخطيب

    تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي مجددا: "كفاية عجرفة"

    © Photo / https://www.facebook.com/pg/Turkialalshik
    رياضة
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    كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، اليوم، الخميس 19 يوليو/تموز، أنه لم يعتذر لأحد، خلال الفترة السابقة، موضحا أنه تنازل عن حقه حبا في النادي الأهلي.

    ونشبت العديد من الأزمات بين مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وتركي آل الشيخ، إلا أنها انتهت بتنازل رئيس هيئة الرياضة السعودية عن القضايا المرفوعة منه ضد مسئولي القلعة الحمراء.

    وقال تركي آل الشيخ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا تنازلت عن القضايا وأبديت حبي للنادي الأهلي… معرفش اللي بيقول مدام اعتذر احنا مسامحين!".
    وأضاف: "أنا لم أعتذر لأحد… ولمن يقول وبما انك تنازلت نحن متنازلين أقول وبوضوح… أنا تنازلت عن حق… وأنتم أرجو منكم ألا تتنازلوا عن شيء… كفايه عجرفه ملهاش لازمه ولا طعم… عيب…!".

    وواصل: "أنا قلت بوضوح أنا مسامح في كل شي… لم أعتذر… ولم أطلب أن احدا يسامحني… اللي عنده حاجه هناك طرق نظامية ليحصل عليها".

    واختتم: "لا أحد يظهر بمظهر أنه تنازل عن حق له بعد أن تنازلت… أنا أطلب من أي حد ألا يسامحني… هل فيه أوضح من كذا؟".

    وتأتي تصريحات آل الشيخ ردا على ما قاله عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، في برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على فضائية الأهلي: "مبادئ الأهلي في صمته وكبريائه وتصرفاته والخطيب قال كلاما رائعا، عن المسئولية والعبور لبر الأمان، وتلك هي المسئولية".

    وتابع: "نقدر اعتذار من امتلك شجاعة الاعتذار ولن ندخل في النوايا، ولكن يجب أن نعلم أن هناك من يرتدي مسوح الرهبان ولا يريد لنادينا خيرا".

    وكان أصدر مجلس إدارة النادي "الأهلي" المصري بيانا يعلن فيه قبوله مبادرة التصالح مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

    وجاء نص البيان كالتالي: "تلقى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، وجمهوره، ورئيسه".

    وأكمل البيان "في هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي توضيح أنه يتحرك كعهده دائما في إطار مسئوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تماما دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي، في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها".

    وتابع البيان "يثمن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي".

    وأتم البيان "يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية".

    وكان تركي آل شيخ قد خرج في تصريحات تلفزيونية، معلنا تنازله عن جميع القضايا ضد النادي "الأهلي"، مطالبا بالتصالح مع إدارة القلعة الحمراء.

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    تركي آل الشيخ, أخبار الأهلي, الخطيب, تركي آل الشيخ, مصر
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