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05:13 20 يوليو/ تموز 2018
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    نيمار

    تقارير... نيمار على أعتاب الرحيل لهذا النادي وسان جيرمان يحدد البديل

    © REUTERS / David Gray
    رياضة
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    مازال ريال مدريد الإسباني، مهتما بضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة النادي الملكي.

    وكان ريال مدريد أعلن في  بيان له  10 يوليو/تموز، أن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات.

    وقام الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدها، بنشر فيديو يرصد أبرز اللحظات التاريخية لرونالدو مع النادي الملكي.

    وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان أبدت استعدادها للتفاوض حول رحيل نيمار، لكن بشرط ألا يقل العرض المقدم من أي فريق، عن 200 مليون يورو.

    وكان نيمار انضم لباريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده، كأغلى صفقة في التاريخ.

    نيمار
    © REUTERS / David Gray
    بيان رسمي من ريال مدريد حول انتقال نيمار

    وأوضحت الصحيفة، أن إدارة سان جيرمان، ترى أن اللاعب الوحيد الذي لا يمكن المساس به، هو كيليان مبابي، الذي توج مؤخرا بلقب المونديال مع منتخب فرنسا، واقتنص جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

    وأشارت إلى أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الفرنسي لا يرفض فكرة بيع نيمار، ولكن في حالة الاستغناء عنه، سيحتاج إلى صفقة بديلة، بجانب ترميم حراسة المرمى والدفاع.

     

    ونوهت الصحيفة إلى أن تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، تؤكد أنه لا زال شغوفا بالتعاقد مع نجم السامبا.
    وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قال في مؤتمر صحفي، أول أمس، "نريد تعزيز قوتنا في الحاضر والمستقبل، هذه تشكيلة رائعة وسيتم تدعيمها ببعض اللاعبين الرائعين".

     

     وأضاف "نحن نمر بواحدة من أكثر اللحظات ثراء في تاريخنا، لقد حصلنا على ألقاب استثنائية، نحن نعمل بشكل مؤسسي ولدينا قوة مالية هائلة ونحظى بدعم ملايين المشجعين".
    وتابع "نحن سنواصل الانتصارات ولا أحد يجب أن يشكك في ذلك، البعض اعتقد أنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، نحن مدريد ونريد المزيد دائما".

    لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي
    © REUTERS / John Sibley
    والدة مبابي "الجزائرية" تهاجم نيمار وداني ألفيس لهذا السبب

    ورغم نفي ريال مدريد رسميا الأنباء المتداولة حول رغبته، في التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور، من باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة 13 يوليو/تموز حيث قال: "بالنظر إلى المعلومات التي تربط النادي بلاعب فريق باريس سان جيرمان، نيمار جونيور، يريد ريال مدريد توضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب".

    وأضاف النادي الملكي: "العلاقة بين الناديين مميزة، وهو ما يعني أن ريال مدريد إذا كان يفكر خلال وقت ما في التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه".

    ولكن نادي العاصمة لا يأمن ما فعله قبلا في برشلونة بكسر عقد نيمار، لذلك يخشى رحيل اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    ووفقا لما ورد عن شبكة "بريميوم سبورت" الفرنسية، فإن نيمار، بات قريبا من الرحيل.

    وتابعت الشبكة أن توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي، حدد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، كهدف أساسي لضمه، حال رحيل نيمار.

    انظر أيضا:

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    أخبار باريس سان جيرمان, أخبار نيمار, أخبار ريال مدريد, رابطة الدوري الإسباني, نيمار, إسبانيا
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