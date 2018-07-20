أغلى حارس في تاريخ كرة القدم يكشف رسالة المصري صلاح له(فيديو)

تحدث حارس المنتخب البرازيلي والمنتقل حديثا لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أليسون بيكر، عن مضمون الرسالة التي وجهها له نجم المنتخب المصري والنادي الإنجليزي، محمد صلاح، قبل انتقاله لنادي ليفربول.

قال بيكر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "صلاح أرسل رسالة لي يوم الأمس، وقال لي: ماذا تنتظر؟ قلت له: اهدأ أنا في الطريق".

وتابع البرازيلي قائلا: "أنا سعيد جدا للعب معه، فهو لاعب ممتاز وشخص رائع وعظيم".

وأضاف: "هذا هو الأهم بالنسبة لي، أن أكون برفقة أناس رائعين أحبهم".

يذكر بأن نادي ليفربول أغلق عقد انتقال البرازيلي لصفوفه قادما من نادي روما الإيطالي بصفقة تاريخية تعتبر الأكبر في تاريخ كرة القدم على مستوى حراس المرمى، ووصلت إلى 72.5 مليون يورو.