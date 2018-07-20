أغلى حارس في تاريخ كرة القدم يكشف رسالة المصري صلاح له(فيديو)

قال بيكر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "صلاح أرسل رسالة لي يوم الأمس، وقال لي: ماذا تنتظر؟ قلت له: اهدأ أنا في الطريق".
وتابع البرازيلي قائلا: "أنا سعيد جدا للعب معه، فهو لاعب ممتاز وشخص رائع وعظيم".
وأضاف: "هذا هو الأهم بالنسبة لي، أن أكون برفقة أناس رائعين أحبهم".
يذكر بأن نادي ليفربول أغلق عقد انتقال البرازيلي لصفوفه قادما من نادي روما الإيطالي بصفقة تاريخية تعتبر الأكبر في تاريخ كرة القدم على مستوى حراس المرمى، ووصلت إلى 72.5 مليون يورو.
While #LFC and @OfficialASRoma finalised the details of his transfer on Wednesday evening, @Alissonbecker received a text message…— Liverpool FC (@LFC) ١٩ يوليو ٢٠١٨
The sender?? @MoSalah. 🤔
Full story: https://t.co/pYzqxpZlXC pic.twitter.com/hmdng8M7gJ
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