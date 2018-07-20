البرازيلي أليسون أغلى حارس في التاريخ

أعلن فريق العاصمة الإيطالية روما رحيل الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، عن صفوفه منتقلا لنادي ليفربول الإنجليزي، يوم أمس الخميس.

وجه نادي روما الشكر لحارسه البرازيلي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، متمنيا له التوفيق في رحلته المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 75 مليون يورو، فيما تم الإعلان الرسمي عن أن قيمة الصفقة 72.5 مليون يورو.

ليصبح بذلك الحارس البرازيلي صاحب أعلى صفقة انتقال في عالم كرة القدم على مستوى حراس المرمى.

من جهته أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا انضمام الحارس إلى صفوفه من خلال عدد من مقاطع الفيديو على صفحة النادي الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".