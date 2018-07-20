صورة رونالدو تغزو أوراق الحمام في نابولي (صور)

استقبلت جماهير فريق نابولي نبأ انتقال البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي يوفنتوس بطريقة مهينة.

انتشرت صورة للبرتغالي وهو بقميص السيدة العجوز على مناديل الحمامات في المدينة.

كما انتشرت الصور في أحد المحال التي قامت ببيع هذه المناديل.

وتتسم العلاقة بين ناديي يوفنتوس ونابولي بالعداوة منذ سنوات طويلة، وهي ذات أبعاد سياسية أكثر منها رياضية.

يذكر بأن نادي نابولي احتل المركز الثاني خلف يوفنتوس في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي.

ووصلت صفقة البرتغالي المنتقل لصفوف السيدة العجوز إلى حوالي 105 مليون يورو ولمدة أربع سنوات قادما من نادي ريال مدريد الإسباني ولمدة 4 سنوات، فيما سيحصل رونالدو على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.