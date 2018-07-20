حارس أتلتيكو ينفذ ركلة أكروباتية على طريقة رونالدو...فيديو

نفذ حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، السلوفيني يان أوبلاك، تسديدة أكروباتية خلال الحصة التدريبية للنادي الإسباني.

الحارس السلوفيني نفذ الركلة بطريقة ماهرة، كما لو أنه مهاجم.

وقام موقع النادي الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر هذه التسديدة.

يذكر بأن تنفيذ هذا النوع من التسديدات يتطلب مهارة خاصة، من حيث اختيار التوقيت المناسب للقفز وإصابة الكرة في الهواء وتوجيهها أثناء التسديد باتجاه زاوية محددة في المرمى.

وكان البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا لصفوف نادي يوفنتوس قد سجل هدفا بمثل هذه الطريقة في دوري الأبطال، ساهم بإقصاء نادي يوفنتوس من البطولة.