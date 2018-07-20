مدرب "مانشستر سيتي" مستاء من غياب لاعبيه بسبب العطلة عقب كأس العالم

أعلن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن لاعبي الفريق الذين شاركوا مع بلادهم في كأس العالم، ربما يغيبون عن مواجهة تشيلسي في درع المجتمع وافتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد أرسنال؛ بسبب العطلة التي حصلوا عليها.

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات صحفية: "هكذا يبدو الأمر. تحدثنا عن أنهم يجب أن يكونوا مستعدين عند عودتهم. لو كانوا مرهقين أو غير مستعدين للمشاركة في درع المجتمع وافتتاح الدوري ضد أرسنال فيجب عليهم الاستمرار في العطلة"، بحسب صحيفة "سبورتس كيدا".

© REUTERS / JOHN SIBLEY بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (1-0)

وتابع: "لا يمكن نسيان ما فعلوه لكننا سنبدأ مرة أخرى. سننتظرهم سواء كانوا جاهزين لمساعدتنا أم لا. لو لم يكونوا جاهزين ذهنيا وبدنيا فلن يلعبوا".

وبعد الفشل في ضم اللاعب الإيطالي جورجينيو الذي انتقل إلى تشيلسي بعقد يمتد لخمسة مواسم، قال غوارديولا: "شعرت بخيبة أمل بسبب الفشل في ضمه، حاولنا لكن اللاعبين يذهبون إلى حيث يريدون".

وأوضح: "ربما كان خطأ لو جاء إلى هنا وربما أراد الذهاب إلى تشيلسي مع المدرب الجديد ماوريتسيو ساري. لو كان أراد الانضمام إلينا فهذا رائع لكن لو أراد الانضمام إلى تشيلسي فنتمنى له التوفيق"، مضيفا "نصيحتي دائما لكل لاعب أن يذهب إلى المكان الذي يريده".

يذكر أن 16 لاعبا من إنجلترا شاركوا في كأس العالم في روسيا من بينهم الإنجليزيان جون ستونز ورحيم سترلينج والإسباني ديفيد سيلفا والبرازيليان إيدرسون وجابرييل جيسوس، وعقب انتهاء البطولة يوم الأحد الماضي لم ينضم أغلب اللاعبين إلى تدريبات الفريق، وأشار غوارديولا إلى أنه لن يتعجل عودتهم.

ومن المقرر أن يلعب سيتي ضد تشيلسي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في الخامس من أغسطس/ آب، في مباراة درع المجتمع، ثم يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري بعد ذلك بأسبوع عندما يحل ضيفا على أرسنال.