زاخاروفا تتمنى النجاح لقطر في تنظيم مونديال 2022

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كأس العالم بالهادئة وبأن المناسبة مرت دون وقوع أي مشاكل أو حوادث.

© Sputnik . Sergey Guneev قطر تطلب من سلطات موسكو تقاسم الخبرة في تنظيم كأس العالم

لخصت زاخاروفا بطولة كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها روسيا من 14 يونيو/حزيران ولغاية 15 يوليو/تموز، بقولها إنها كانت هادئة، ولم يحدث أي أعمال عنف أو إهانة لأحد، فوصفت الحدث بقصة فريدة من نوعها لم تحصل قبل ذلك، وذلك في لقائها

مع وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة.

وأضافت: "إنه بعد لعب 64 مباراة، لم تحصل أي مشاكل، وعلى العكس تماما الجميع اتحدوا، غنوا ورقصوا مع بعضهم وتعارفوا".

ووصفت الحدث بالفريد من نوعه، وتمنت بأن تتمكن قطر من تقديم بطولة جميلة ونحن على استعداد لتبادل الخبرات.

يذكر بأن المنتخب الفرنسي كان قد توج بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف لاثنين.