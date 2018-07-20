زوار مهرجان المشجعين في روسيا يسجل رقما قياسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عدد الأشخاص الذين زاروا مهرجان المشجعين في روسيا خلال المونديال، والذي تم فيه تخصيص عدد من المناطق للمشجعين في المدن الـ11 المستضيفة لحضور مباريات البطولة بما يعرف "بالفن زون" أو "منطقة المشجعين".

فبحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا"، فإن 7.7 مليون شخص زاروا هذه المناطق.

وشهد يوم 25 يونيو/حزيران، والذي أقيمت فيه مباراة روسيا والأوروغواي تسجيل رقم وصل إلى 499 ألف مشجع كأكبر عدد لزوار هذه المناطق.

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وسجلت منطقة المشجعين في موسكو أكبر رقم من حيث استقبالها للزوار فبلغت 1.9 مليون زائر، خلال أيام البطولة.

وتمكن زوار هذه المناطق من مشاهدة 917 ساعة من البث المباشر للمباريات، بالإضافة لعدد من البرامج الثقافية والموسيقية، فقد وصل عدد الفرق الموسيقية التي شاركت إلى 646 فرقة موسيقية قدمت 323 ساعة من الموسيقى الحية.

يذكر بأن مناطق المشجعين في روسيا حظيت بإقبال فاق نظيرتها في البرازيل بـ2.5 مليون زائر.

يشار إلى أن المنتخب الفرنسي استطاع الفوز بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على كرواتيا بأربعة أهداف لاثنين.