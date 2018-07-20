لاعبو باريس سان جيرمان يتصدرون تشكيل أغلى اللاعبين في العالم

يتربع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على قائمة أغلى اللاعبين في العالم، منذ انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة تاريخية غيرت موازين ضم اللاعبين حول العالم.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل كسر الشرط الجزائي الخاص به، والبالغ وقتها 222 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب في التاريخ حتى الآن.

ونشر حساب موقع "بليتشر ريبورت" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشكيلة تضم 11 لاعبا، بعد إتمام رحيل أليسون باكير، حارس روما لصفوف ليفربول مقابل 64.8 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الحارس الأغلى في العالم.

وتواجد في التشكيلة الأغلى، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، والمنتقل حديثا إلى يوفنتوس.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو وبعقد يمتد إلى 4 سنوات.

وعاد رنالدو للظهور مجددا ضمن قائمة أغلى الصفقات في العالم، بعد انتقاله (الثلاثاء 10 يوليو/تموز)، إلى يوفنتوس الإيطالي، وكان سيطر صاحب الـ 33 عاما في وقت سابق على صدارة قائمة الأغلى في العالم، وذلك بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 94 مليون يورو، قبل أن يتراجع للمرتبة الثامنة مع مرور الوقت.

وبحسب إذاعة توك سبورت الرياضية الإنجليزية، جاء ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد في صدراة التشكيل.

وسيطر مدافعو مانشستر على تشكيلة الأغلى، حيث تواجد كايل والكر وجون ستونز وبنيامين ميندي، فيما ظهر فيرجل فان ديك، لاعب ليفربول، كأغلى مدافع في العالم.

ونستعرض لكم تشكيلة اللاعبين الأغلى في العالم، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون باكير (ليفربول) 64.8 مليون إسترليني.

الدفاع: والكر (مانشستر سيتي) 50 مليون إسترليني — جون ستونز (مانشستر سيتي) 47.5 مليون إسترليني — فيرجل فان ديك (ليفربول) 75 مليون إسترليني — بنيامين ميندي (مانشستر سيتي) 52 مليون إسترليني.

الوسط: بول بوجبا (مانشستر يونايتد) 89 مليون إسترليني — خاميس رودريجيز (من موناكو لريال مدريد) 71 مليون إسترليني — فيليب كوتينيو (برشلونة) 142 مليون إسترليني.

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 165.7 مليون إسترليني — كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 99.2 مليون إسترليني — نيمار (باريس سان جيرمان) 200 مليون إسترليني.