ريال مدريد يقدم "نجمه المستقبلي" (فيديو)

قدم نادي ريال مدريد لاعبه الجديد، البرازيلي فينسيوس جونيور، في مؤتمر صحفي عقد في ملعبه سانتياغو برنابيو، اليوم الجمعة.

عقد ريال مدريد مؤتمرا صحفيا للترحيب بالبرازيلي صاحب الثمانية عشر عاما، الذي اتفق "الميرنجي" على انضمامه لصفوفه في الصيف الماضي، مع تركه مع ناديه على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي.

وتحدث فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، عن أهمية الصفقة وهدف النادي في تحقيق البطولات قائلا "في كل موسم ريال مدريد يطمح لتحقيق كافة البطولات، ويكافح من أجل كل مباراة وفي كل بطولة ونحن لا ننسى مبادءنا، المشجعون يريدون المزيد والمزيد، سوف نعمل للقيام بذلك"، بحسب مانقلته صحيفة "اس" الإسبانية.

وتابع قائلا "13 بطولة أوروبية هي علامة في طريقنا، 116 سنة من القيادة والرسالة عالية والدرع الذي يعبر الحدود ويوحد الملايين من الناس".

واختتم بيريز كلمته "قلت بأننا سوف نعزز صفوفنا عبر التعاقد مع العديد من اللاعبين العظماء، أدريوزولا أولًا، والآن فينسيوس جونيو. لقد مر وقت ونحن نشاهد سرعته ومهاراته الرائعة وهو يحاول أن يكون واحدًا من اللاعبين الكبار في هذه الرياضة، مرحبًا بك جونيور".