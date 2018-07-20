نيمار يرد على وقوعه المتكرر في المونديال بفيديو ساخر... ويبدي رأيه في بوفون

رد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب "باريس سان جيرمان" على وقوعه المتكرر في مونديال "روسيا - 2018" حيث أهدر ما يقارب 14 دقيقة حسب تقارير.

ونشر نيمار فيديو عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستغرام"، فيديو يسخر فيه من سقوطه المتكرر في المونديال، مع مجموعة من الأطفال وهم يقلدونه وهو يسقط على الأرض.

كما أشاد نيمار، نجم "باريس سان جيرمان"، بزميله في الفريق كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي، وذلك بعد تتويجه ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

Neymar s’auto-parodie #neymarchallenge A post shared by PEACEMAKER2018 (@peacemakerultra77) on Jul 19, 2018 at 8:00am PDT

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان"، "مبابي ظاهرة، إنه لاعب عظيم، أنا سعيد بما حققه اللاعب الشاب مع منتخب الديوك في المونديال".

وأضاف، "مبابي قدم مستويات لافتة في بطولة كأس العالم، أتواصل معه بشكل شبه يومي، سنكون سعداء بالترحيب به في باريس سان جيرمان كبطل عالمي".

وعن المخضرم بوفون، المنضم حديثا لسان جيرمان، أوضح نيمار "إنه شرف لي أن أتواجد في غرفة خلع الملابس مع حارس مرمى عظيم مثل بوفون".

وأتم، "من خلال خبرات بوفون، أعتقد أنه يمتلك الكثير ليقدمه للفريق الباريسي، إنه توقيع جيد لسان جيرمان".