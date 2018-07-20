بعد إجازة المالديف... محمد صلاح ينتظم في تدريبات ليفربول (صور)

انتظم الدولي المصري محمد صلاح، نجم "ليفربول" الإنجليزي، في تدريبات الريدز، اليوم الجمعة، تحضيرا للموسم الجديد.

نشر الحساب الرسمي لنادي "ليفربول" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة صور لمحمد صلاح، رفقة ساديو ماني وماركو جرويتيش، خلال تدريبات الريدز.

انظروا من عاد إلى ميلوود! 😍🔴🙌 pic.twitter.com/M9LGneLRu0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

وكان محمد صلاح يقضي إجازة برفقة عائلته في جزر المالديف، بعد خروج منتخب مصر من مونديال روسيا حيث استطاع تسجيل هدفين.

ابتسامات من القلب، بعد العودة. 😁 pic.twitter.com/nH2shqfJp3 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

ووصل النجم المصري مع زوجته ماغي وابنته مكة إلى مطار فيلانا الدولي، ومن هناك استقلوا طائرة بحرية إلى منتجع هوراوالهي الفخم الذي يبعد 40 دقيقة بالطائرة عن المطار الدولي.

وقام صلاح بعرض 4 صور حتى اللحظة من إجازته على صفحته على "إنستغرام،" فبدأ في صورة لعصير جوز الهند بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2018.

🌊🌊 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 15, 2018 at 4:15pm PDT

وبعد الصورة الأولى بحوالي يومين، أي بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2018، حمّل صورة له حاملاً المشروب نفسه.

🌊🌊 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 18, 2018 at 10:28am PDT



🌊🌊 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 18, 2018 at 10:26pm PDT

🌊🌊 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 19, 2018 at 2:43am PDT وبعدها بيوم واحد أي الخميس 19 يوليو/ تموز 2018، قام بتحميل صورتين له واحدة خلال استجمامه على الشاطئ، والثانية وهو يمارس رياضة التجديف.

واستبعد مدرب "ليفربول" يورغن كوب، الثنائي الدولي للريدز المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، من المشاركة في أول لقاءين وديين في الموسم الجديد خلال معسكر أمريكا، فبحسب صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية التي نقلت تصريحات كلوب ، التي أكد خلالها أن تأخر انضمام الثنائي لمعسكر الفريق سيكون سببا أساسيا في إبعادهما عن تشكيلة الفريق.

وقال كلوب: "لا يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي أن يعود كل من صلاح وماني يوم 20 يوليو، ويخوضان مباريات أيام 22 و25 يوليو، ربما لاحقا في المباراة الثالثة".

وتابع المدير الفني للريدز: "من الرائع أن يعودا، بعد ذلك سيعود فيرمينو وينضم لنا شاكيري، وفي النهاية سينضم لنا نجوم منتخبي إنجلترا وبلجيكا، وستكتمل صفوفنا في الخامس من أغسطس".

وخاض الريدز ثلاثة لقاءات ودية في إنجلترا حقق الفوز في لقاءين منهما، وتعادل في مباراة وحيدة.

ومن المتوقع أن يواجه "ليفربول" كل من "بوروسيا دورتموند" الألماني و"مانشستر سيتي" و"مانشستر يونايتد" الإنجليزيين و"نابولي" و"تورينو" الإيطاليين خلال معسكر أمريكا.

وكان من المقرر أن يعود صلاح وماني إلى "ليفربول اليوم 20 يوليو/ تموز، وهو اليوم الذي سيسافر فيه الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض فترة الإعداد، وهو ما تم بالفعل.

وتألق محمد صلاح قد تألق مع ليفربول في الموسم الماضي، بعدما سجل 44 هدفا وصنع 16 آخرين، خلال 52 مباراة، ليحصل على لقب هداف المسابقة، وكذلك أفضل لاعب في البريميرليج.