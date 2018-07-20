بعد إجازة المالديف... محمد صلاح ينتظم في تدريبات ليفربول (صور)

نشر الحساب الرسمي لنادي "ليفربول" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة صور لمحمد صلاح، رفقة ساديو ماني وماركو جرويتيش، خلال تدريبات الريدز.
انظروا من عاد إلى ميلوود! 😍🔴🙌 pic.twitter.com/M9LGneLRu0— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٠ يوليو ٢٠١٨
وكان محمد صلاح يقضي إجازة برفقة عائلته في جزر المالديف، بعد خروج منتخب مصر من مونديال روسيا حيث استطاع تسجيل هدفين.
ابتسامات من القلب، بعد العودة. 😁 pic.twitter.com/nH2shqfJp3— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٠ يوليو ٢٠١٨
ووصل النجم المصري مع زوجته ماغي وابنته مكة إلى مطار فيلانا الدولي، ومن هناك استقلوا طائرة بحرية إلى منتجع هوراوالهي الفخم الذي يبعد 40 دقيقة بالطائرة عن المطار الدولي.
وقام صلاح بعرض 4 صور حتى اللحظة من إجازته على صفحته على "إنستغرام،" فبدأ في صورة لعصير جوز الهند بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2018.
وبعد الصورة الأولى بحوالي يومين، أي بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2018، حمّل صورة له حاملاً المشروب نفسه.
وخاض الريدز ثلاثة لقاءات ودية في إنجلترا حقق الفوز في لقاءين منهما، وتعادل في مباراة وحيدة.
ومن المتوقع أن يواجه "ليفربول" كل من "بوروسيا دورتموند" الألماني و"مانشستر سيتي" و"مانشستر يونايتد" الإنجليزيين و"نابولي" و"تورينو" الإيطاليين خلال معسكر أمريكا.
وكان من المقرر أن يعود صلاح وماني إلى "ليفربول اليوم 20 يوليو/ تموز، وهو اليوم الذي سيسافر فيه الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض فترة الإعداد، وهو ما تم بالفعل.
وتألق محمد صلاح قد تألق مع ليفربول في الموسم الماضي، بعدما سجل 44 هدفا وصنع 16 آخرين، خلال 52 مباراة، ليحصل على لقب هداف المسابقة، وكذلك أفضل لاعب في البريميرليج.
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