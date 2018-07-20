كوكا يرد على محمد صلاح (صور)

ونشر كوكا لاعب "سبورتنج براجا" البرتغالي، صورا له تقارب الصور التي نشرها محمد صلاح لاعب "ليفربول" الإنجليزي.

وكان محمد صلاح نشر أكثر من صورة له في أثناء قضاء إجازة له في جزر المالديف.