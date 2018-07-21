مدرب المنتخب الروسي لـ "سبوتنيك": سعيد بالعمل مع المنتخب ولم أقرر بعد مصيري معه

قال مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، اليوم السبت، إنه سعيد جدا بالعمل مع المنتخب الروسي لكرة القدم خلال هذه الفترة. وجاء تصريح المدرب الروسي خلال مقابلته الحصرية مع وكالة "سبوتنيك".

وأضاف تشيرتشيسوف لـ "سبوتنيك": كيف يمكن أن تفعل شيئا لا تحبه؟ وطالما أفعل ذلك فهذا يعني أني سعيد بالعمل مع المنتخب".

ولم يرد تشيرتشيسوف على سؤال حول استمرار عمله مع المنتخب الروسي أو سيقوم بالمغادرة.

يذكر أن المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف قد وقع عقدا مع الاتحاد الروسي لنهاية كأس العالم 2018.