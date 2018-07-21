مصري يشتري نادي إنجليزي شهير... ويجهز لمفاجأة "فرنسية" كبرى

أعلن نادي "أستون فيلا" الإنجليزي عن شراء رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، والأمريكي ويس إيدينز، حصة 55% من أسهم النادي، ما يعني أنهما باتا المالكين الجديدين للنادي الإنجليزي الشهير.

وأفادت تقارير إعلامية عديدة أن ساويرس وإيدينز، أنقذا بتلك الصفقة أستون فيلا من الوقوع في أزمة مادية كبرى، كادت تقوده للإفلاس.

ويسعى الثنائي المصري والأمريكي، إلى إنعاش النادي الإنجليزي العريق، الحائز على 7 ألقاب من الدوري الإنجليزي في وقت سابق، وإعادته إلى "البريمر ليغ" مرة أخرى، بعد فشله الموسم الماضي، عقب خسارته أمام فولهام بهدف دون رد.

ويجهز ساويرس وإيدينز، مفاجأة وصفت بـ"الكبرى"، حيث كلف الثنائي فعليا فريق عمليهما بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشهير، تييري هنري، الذي يتولى منصب المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، لإدارة أستون فيلا، الموسم المقبل.

Egyptian Nassef Sawiris with net wealth of $6.6bn is the richest Egyptian in the World has struck a deal with Tony Xia to step in & save Aston Villa from financial meltdown.Sawiris has bought a controlling stake in the troubled Championship club from the embattled Chinese owner. pic.twitter.com/ZEjBBoApqp — Global Sports (@Owura4ever) July 21, 2018

​وأفادت صحيفة "ذا ستاندرد" البريطانية أن هنري لم يبلغ بعد المسؤولين الجدد رأيه في الموافقة على قرار الانتقال، ولكن من الواضح أن المدير الفني الحالي لأستون فيلا، ستيف بروس، لن يبقى في منصبه الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "برمنغهام لايف" البريطانية أن جماهير "أستون فيلا" استقبلت ناصف ساويرس وإيدينز، برسالة قوية.

Aston Va-Va-Villa? Billionaire who has just bought 55% of the fallen giants eyeing Thierry Henry as manager #AVFC | @JamesNursey @AdrianJKajumbahttps://t.co/VyckFLF5px pic.twitter.com/awC5y2Zy4F — Mirror Football (@MirrorFootball) July 21, 2018

​ونشرت جماهير أستون فيلا رسالة قالت فيها: "نحن أستون فيلا، نحن أغنى منكم، لذلك أنتم جريتم لشراء الأسهم لدينا".