بعد تحقيق العديد من الإنجازات في كرة القدم... محمد صلاح يلعب السلة (فيديو)

أظهر النجم المصري محمد صلاح، إجادته للعب كرة السلة، خلال تدريبات فريقه ليفربول، استعدادا للموسم المقبل.

وظهر محمد صلاح وهو يلعب كرة السلة، خلال التدريبات التي سبقت سفر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض معسكر تدريبي.

ويستعد صلاح لمواصلة تألقه في الموسم الماضي، والذي أنهاه متوجا بلقب هداف الدوري الإنجليزي بجانب الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول ثلاث مباريات في أمريكا، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، ضد بوروسيا دورتموند الألمانى ومانشستر سيتى ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ويفتتح ليفربول مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى بمواجهة وستهام يونايتد قبل أن يواجه كريستال بالاس فى الجولة الثانية، وبرايتون فى الجولة الثالثة.