السعودية تنتصر... تفاصيل المواجهة مع قطر داخل سلطنة عمان

تغلبت السعودية على قطر في افتتاح مباريات دور المجموعات الرئيسي من منافسات البطولة الأسيوية السادسة عشر لكرة اليد، المقامة حاليا في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات الشوط الأول وتفوق في الشقين الدفاعي والهجومي، واستطاع إنهاء الشوط متقدما بفارق هدفين وبواقع (10-8)، وبالرغم من عودة قطر وتقليص النتيجة والتقدم بفارق هدفين في الشوط الثاني بواقع (11-13)، إلا أن شباب الأخضر تمكنوا من العودة لأجواء اللقاء في الدقائق الثمانية الأخيرة.

© Sputnik . Alexey Danichev المنتخب السعودي يواجه ميانمار وإيران وكوريا الشمالية

وتقدم السعوديون بفارق هدفين بواقع (17-15) في ظل تألق لمركز الحراسة، وواصل المنتخب السعودي تقدمه بالنتيجة حتى أنهى المباراة متفوقين بنتيجة (19-17)، ومحققين بذلك فوزهم الأول في الدور الرئيسي من البطولة.

من جهته يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الياباني، غدا، وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات الرئيسي للبطولة الأسيوية.

ويدخل شباب الأخضر اللقاء وفي رصيدهم نقطتين من الفوز علي قطر، ويتطلعون في مواصلة الانتصارات أمام اليابان لضمان التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، والمنافسة على أحد البطاقات الثلاث المؤهلة لبطولة كأس العالم 2019م في أسبانيا.