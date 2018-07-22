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    جناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يبكي بعد خروجه من نهائي دوري أبطال أوروبا في أوكرانيا، 26 مايو/أيار 2018

    محمد صلاح يجيب عن سؤال مدرب ليفربول "الصعب" (فيديو)

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رياضة
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    اهتمت تقارير صحفية بريطانية بالإشارة إلى ما وصفته بـ"الإجابة المذهلة" من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على سؤال مدربه، الصعب.

    ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية تقريرا، أظهرت فيه خضوع محمد صلاح إلى اختبار اللياقة البدنية الشاق مع ليفربول، بعد عودته من إجازته السنوية عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" مع منتخب مصر.

    محمد صلاح
    © REUTERS / DARREN STAPLES
    بعد إجازة المالديف... محمد صلاح ينتظم في تدريبات ليفربول (صور)
    وسعى الريدز إلى الاطمئنان على حالة محمد صلاح، عقب إصابته الأخيرة في الكتف بنهاية الموسم الماضي، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

    وجاءت تلك الاختبارات في ميلوود، قبل انتقال محمد صلاح إلى معسكر ليفربول الإعدادي للموسم المقبل في أمريكا، بجانب كلا من ساديو ماني، وماركو غروغيتش.

    ويتطلب الاختبار ركض اللاعبين الثلاثة حول محيط الملعب قبل أخذ عينات الدم، وفي حالة تجاوز مستوى حامض اللاكتيك المسجل في دمهم حدا معينا، يتم إجبار اللاعبون على إيقاف الاختبار، وبالفعل كان غيروغيتش أول الخارجين من الاختبار، فيما تمكن ماني ومحمد صلاح من إنهاء الاختبار لآخره.

    وفي نهاية الأمر، قرر مدرب اللياقة البدنية في ليفربول، إيقاف الاختبار لهذا اليوم.

    وفي نهاية الاختبار، وجه مدرب ليفربول، سؤالا وصفته الصحيفة بـ"الصعب"، والذي رده عليه محمد صلاح بصورة مثالية، بحسب الصحيفة.

    وقال المدرب لمحمد صلاح: "هل يمكنك أن تفعل ذلك (الاختبار) مرة أخرى الآن".

    وجاء رد محمد صلاح بـ"نعم بكل قوة وترحاب"، لكن تم إخباره من قبل الجهاز الفني للريدز، بأنه لا يمكنه إكمال الاختبار في الوقت الحالي، حتى لا يصاب بالإجهاد.

    ​وقدم محمد صلاح، 25 عاما، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل  لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا.

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