أول تعليق من مسعود أوزيل على صورته "المثيرة للجدل" مع أردوغان

أصدر نجم المنتخب الألماني، مسعود أوزيل، أول تعليق على صورته "المثيرة للجدل" مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان صورة أوزيل، ذو الأصول التركية، مع أردوغان، قبل كأس العالم، قد أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل المسؤولين الألمان، حتى أن عددا منهم حمل أردوغان مسؤولية خروج المانشافت المزري من مونديال "روسيا 2018"، خاصة وأن الحكومة الألمانية والتركية يتبادلان الاتهامات والانتقادات السياسية في قضايا عدة.

© REUTERS / Dylan Martinez هذا ما قاله اللاعب مسعود أوزيل عن تركيا وأزمتها مع ألمانيا

وكسر نجم الأرسنال الإنجليزي، أسابيع من الصمت بشأن صورته مع أردوغان، بنشره بيانا باللغة الإنجليزية على حسابه على موقع "تويتر".

وقال أوزيل "بشأن الصورة التي تم تداولها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فهي تتعلق باحترامي لأعلى منصب سياسي في بلد عائلتي الأم وبلدي الأم".

وتابع "الصورة لم يكن ورائها أي دوافع أو نوايا سياسية".

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018

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وكان سياسيون ألمان قد طالبوا باستبعاد أوزيل من المنتخب الألماني، بسبب عدم ولائه لألمانيا، وولائه لجذورهم التركية، خاصة بعدما تحدث في وقت سابق عن أنه لا يردد النشيد الوطني الألماني، ويفضل قراءة آيات القرآن والأدعية بدلا منها.

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