نجم ريال مدريد يلغي زفافه بسبب قضية احتيال

اضطر الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، لتأجيل حفل زفافه على صديقته إيما ريس جونز؛ بسبب حكم قضائي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن القضاء حكم على والد صديقته "مارتن ريس جونز" بالحبس لمدة 6 أعوام بتهمة الاحتيال، وهو ما أدى لتأجيل زفاف نجم النادي الملكي.

© Sputnik . Ilya Timin ثلوج الصيف تتساقط في مدينة روسية

وتابعت الصحيفة، أنه تم إلغاء حفل الزفاف الذي كان سيعقد خلال الصيف الجاري في إحدى القلاع الإيطالية، بسبب المشاكل العائلية.

وقالت الصحيفة: "هناك ارتباك أسري كبير في الوقت الراهن، إنهما يريدان أن تهدأ الأمور قبل أن يتزوجا، إنهما مازلا متحابان".

واستطاع غاريث بيل تسجيل 88 هدفا وصناعة 57 آخرين منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال 189 مباراة لعبها رفقة الميرنجي.