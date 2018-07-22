رسميا... السوبر الإسباني يقام في مدينة طنجة المغربية

وكان برشلونة حصد الثنائية المحلية في الموسم الماضي (الليغا، وكأس الملك)، بينما كان إشبيلية وصيف الكأس.
وأشاد الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بملعب طنجة الذي سيستضيف اللقاء، مشيرًا إلى أنَّه يستطيع استيعاب 45 ألف متفرج، علما بأنه تم افتتاحه عام 2011 بمشاركة أتلتيكو مدريد.
OFICIAL | La Supercopa de España se jugará en Tánger.— RFEF (@rfef) ٢٢ يوليو ٢٠١٨
🔗 https://t.co/KZzcrNqoLj pic.twitter.com/Y7cllGSCDc
وأوضح البيان، أن السوبر سيقام لأول مرة من مباراة واحدة، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2018 — 2019.
كان ريال مدريد، توج بالسوبر في النسخة الماضية، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة (5-1)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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