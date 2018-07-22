بفوز "معجزة"... هاميلتون يستعيد صدارة "فورمولا 1"

واستعاد هاميلتون صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من سيباستيان فيتل سائق فيراري، الذي تعرض لحادث وخرج من السباق، بحسب "رويترز".
وأنهى هاميلتون حامل اللقب والذي عادل الرقم القياسي بالفوز بسباق ألمانيا للمرة الرابعة السباق، متقدما على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وكيمي رايكونن سائق فيراري.
يذكر أن لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات أربع مرات، كان قد وضع حدا للتكهنات بشأن مستقبله، بتوقيعه عقدا جديدا مع مرسيدس حتى نهاية عام 2020.
وينتهي العقد القديم للسائق البريطاني البالغ من العمر 33 عاما بنهاية الموسم الحالي، وكانت المفاوضات جارية بين الطرفين منذ العام الماضي.
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