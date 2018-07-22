بفوز "معجزة"... هاميلتون يستعيد صدارة "فورمولا 1"

نجح لويس هاميلتون في الانطلاق من المركز 14 ليفوز "بمعجزة" بسباق جائزة المانيا الكبرى مع مرسيدس اليوم الأحد، 22 يوليو/ تموز.

واستعاد هاميلتون صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من سيباستيان فيتل سائق فيراري، الذي تعرض لحادث وخرج من السباق، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich فورمولا 1... هاميلتون ينهي هيمنة فيتل على مركز أول المنطلقين في سباق إسبانيا

وتأخر فيتل بفارق 17 نقطة عن السائق البريطاني، بعدما كان في الصدارة بفارق ثماني نقاط، في الصدارة من مركز أول المنطلقين إلى أن تسببت الأمطار في فوضى في اللفات الأخيرة، حيث فقد السائق الالماني السيطرة على السيارة ليصطدم بالحواجز أمام جماهير بلاده.

وأنهى هاميلتون حامل اللقب والذي عادل الرقم القياسي بالفوز بسباق ألمانيا للمرة الرابعة السباق، متقدما على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وكيمي رايكونن سائق فيراري.

يذكر أن لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات أربع مرات، كان قد وضع حدا للتكهنات بشأن مستقبله، بتوقيعه عقدا جديدا مع مرسيدس حتى نهاية عام 2020.

وينتهي العقد القديم للسائق البريطاني البالغ من العمر 33 عاما بنهاية الموسم الحالي، وكانت المفاوضات جارية بين الطرفين منذ العام الماضي.