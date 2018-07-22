فيديو... حارس كولومبيا "المجنون" يعتدي على أحد المشجعين

وجه أسطورة حراسة المرمى العالمية الكولومبي الشهير خوسيه رينيه هيجيتا زاباتا (51 عاما)، لكمة لأحد المشجعين في المدرجات ما أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفوه بالتصرف "غير اللائق" بمكانة هذا الحارس.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، هاجم زاباتا الملقب بـ"الحارس المجنون"، شخصا كان يوجه إليه الشتائم على ما يبدو، بينما كان زاباتا يسير مع آخرين في الحلبة الجانبية لملعب كرة قدم.

وقد وجه زاباتا لكمة بقبضة يده إلى وجه الرجل بعد أن اقترب منه وهو يصرخ في وجهه، إذ استفز الرجل زاباتا الذي لم يتمالك نفسه، في حين رمى رجل آخر قصاصات ورقية فلم تصبه وأصابت امرأة كانت أمام الحارس الشهير.

#Viral Este fue el momento en el que René Higuita intentó golpear a un hincha del América de Cali

Vídeo: cortesía pic.twitter.com/AVBKCo6XB2 — EL NUEVO SIGLO (@ElNuevoSiglo) ٢١ يوليو ٢٠١٨

واشتهر زاباتا بصدة فريدة من نوعها تسمى "صدة العقرب"، وأيضا بكثرة خروجه من مرماه دون داع، وهو ما استغله النجم الكاميروني روجيه ميلا في تسجيل الهدف الثاني في مرمى كولومبيا في دور الستة عشر لمونديال إيطاليا 1990 لتودع بلاده البطولة.



​كما اشتهر بكثرة مشاكله وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الجماهير تحبه إلى درجة العشق.

وكان زاباتا تولى تدريب حراس مرمى نادي النصر السعودي عام 2012، ضمن الجهاز الفني بقيادة مواطنه فرانشيسكو ماتورانا الذي أبدى رغبته بضمه ليصبح أشهر مدرب حراس في السعودية، وقتها، ويعتبر إضافة كبيرة لدوري المحترفين.