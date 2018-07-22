بطل فورمولا 1 يتحدث عن الخطأ الذي أجبره على الانسحاب لأول مرة

قال سيباستيان فيتل سائق فيراري إنه سيغط في نوم عميق رغم ارتكابه خطأ تسبب في حرمانه من الفوز على أرضه بسباق جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة هوكنهايم وفقدانه لصدارة الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وكان فيتل بطل العالم أربع مرات، والذي لم يسبق له الفوز على الحلبة القريبة من مسقط رأسه، في الصدارة بعد انطلاقه من المركز الأول إلى أن تسببت الأمطار في فوضى في اللفات الأخيرة، وفقد السائق الألماني السيطرة على السيارة ليندفع نحو الحصى ويصطدم بحائط الإطارات.

وضرب فيتل المقود بكفيه في غضب قبل أن يخرج من السيارة لينسحب لأول مرة من سباق هذا الموسم الذي حقق خلاله أربعة انتصارات.

وكان السائق الألماني متفوقا بفارق ثماني نقاط عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي فاز بالسباق رغم انطلاقه من المركز 14، قبل بداية السباق لكنه أنهى اليوم متأخرا بفارق 17 نقطة عن السائق البريطاني لكنه لم يوجه اللوم إلا لنفسه.

وقال فيتل لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "لا أعتقد أنه كان خطأ كبيرا. أثر ذلك بشكل هائل على السباق لأننا انسحبنا لكنني لن أجد صعوبات في النوم الليلة لأنني ارتكبت شيئا خطأ. أعتقد أن الأمر مخيب للآمال. قبل الحادث، كان كل شيء يسير بشكل رائع لكنا لم نكن بحاجة للأمطار. خطأ صغير وخيبة أمل كبيرة".

وأضاف فيتل "هي واحدة من تلك اللحظات (السيئة). كان خطأ مني لذا اعتذر للفريق فقد قام بكل شيء صحيح".