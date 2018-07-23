استبعاد دراج من سباق فرنسا بعد ضربه متسابق (فيديو)

تواصلت المسيرة السيئة لفريق سكاي في سباق فرنسا للدراجات، عقب استبعاد الايطالي جياني موسكون من السباق بعد ضربه لمتسابق آخر خلال المرحلة 15 من السباق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤول كبير رفض الكشف عن اسمه: "استبعده المراقبون من السباق لانه ضرب متسابقا من فريق فورتونيو-ساميسك".

وأوقف سكاي متسابقه موسكون لستة أسابيع، بسبب إهانات عنصرية وجهها لمتسابق فرنسي العام الماضي.

وتعرض متسابقو فريق سكاي لصيحات استهجان وصفارات خلال سباق فرنسا هذا العام، وقام مشجع بضرب كريس فروم حامل اللقب ومتسابق الفريق على كتفه خلال إحدى مراحل السباق هذا الأسبوع.

وتم اتهام موسكون، المتخصص في سباقات اليوم الواحد وأحد أعضاء الفريق، بالتسبب في حادث تصادم لمتسابق آخر العام الماضي قبل ان يبرئه الاتحاد الدولي للدراجات من ارتكاب اي مخالفة.

وقال ديف برايلسفورد رئيس فريق سكاي في بيان: "ندعم ونقبل القرار الذي اتخذه منظمو السباق باستبعاد جياني موسكون من سباق فرنسا. يشعر جياني باحباط شديد بسبب سلوكه ويشعر بانه خذل نفسه والفريق وكافة القائمين على السباق".

وأضاف "سنبحث هذه الواقعة مع جياني بمجرد انتهاء السباق وسنقرر بعدها ما اذا كان سيتم اتخاذ اي اجراءات اخرى أم لا. أود ان اعرب عن خالص اعتذاري لايلي جسبير ولفريق فورتونيو-ساميسك على هذا السلوك غير المقبول".

ولا يحظى فريق سكاي بشعبية في فرنسا منذ فوز البريطاني برادلي ويجينز بنسخة 2012 من السباق.