صحيفة تعلن عزمها دفع تعويض للأسطورة روبرتو كارلوس

أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنها ستدفع للمدافع السابق في المنتخب البرازيلي، روبرتو كارلوس، تعويضا عما نشرته حول تورطه بالتلاعب في المنشطات.

ونشرت الصحيفة بيانا على موقعها، جاء فيه: "نحن نعترف بأن الادعاءات المقدمة ليست صحيحة، ونعتذر عن القلق والإزعاج الذي تسبب لروبرتو كارلوس. نوافق على دفع تعويض له عن الضرر الذي وقع".

© AFP 2018 / VANDERLEI ALMEIDA البرازيلي كارلوس: الحديث عن العنصرية في روسيا غباء

وكانت قناة "إيه آر دي" التلفزيونية، أنتجت في حزيران/يونيو 2017 ، فيلما عن تناول المنشطات، حيث أجرى الصحفي هايو زيبلت تحقيقا، محاولا التعرف على حالات تعاطي المنشطات في كرة القدم البرازيلية.

وسافر زيبلت، إلى البرازيل، حيث عثر على طبيب هناك، يدعى جوليو ألفيس، والذي زعم أنه قام بإعطاء المنشطات للرياضيين وشارك بالتلاعب في اختبارات الكشف عن المنشطات.

وادعى الفيلم، أن أحد الذين قدم لهم ألفيس، المنشطات كان روبرتو كارلوس، وهو ما رفضه اللاعب مؤكدا أنه سيقاضي كل ما نشر الأمر.