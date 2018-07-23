صحيفة تعلن عزمها دفع تعويض للأسطورة روبرتو كارلوس

ونشرت الصحيفة بيانا على موقعها، جاء فيه: "نحن نعترف بأن الادعاءات المقدمة ليست صحيحة، ونعتذر عن القلق والإزعاج الذي تسبب لروبرتو كارلوس. نوافق على دفع تعويض له عن الضرر الذي وقع".
وسافر زيبلت، إلى البرازيل، حيث عثر على طبيب هناك، يدعى جوليو ألفيس، والذي زعم أنه قام بإعطاء المنشطات للرياضيين وشارك بالتلاعب في اختبارات الكشف عن المنشطات.
وادعى الفيلم، أن أحد الذين قدم لهم ألفيس، المنشطات كان روبرتو كارلوس، وهو ما رفضه اللاعب مؤكدا أنه سيقاضي كل ما نشر الأمر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)