"فيفا" تضع قطر في موقف محرج

اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دولة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022، أن تعلن وبشكل رسمي واضح قبولها "المثليين" جنسيا، ولا تمارس أي تمييز ضدهم إذا كان لمباريات كأس العالم أن تنعقد في الدوحة 2022، مذكرة الحكومة القطرية بأنها سبق ووافقت على ذلك رسميًا.

وجاء في بيان لناطق باسم "الفيفا" نشر على موقع "بينك نيوز" يقول إن المنظمة الدولية الموكلة بالمونديال تبلّغت بما فعلته الرقابة الصحافية القطرية في ثماني مرات مؤخرًا، عندما حذفت من صحيفة "نيويورك تايمز" التي تصدر في الدوحة إشارات وردت في تقارير تتحدث عن الشذوذ الجنسي في المونديال، وكيف أنه سيشكل مشكلة اجتماعية في مونديال الدوحة 2022، بحسب موقع "إرم نيوز".

© REUTERS / RICARDO ROJAS الفيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن مونديال قطر

وأضاف الناطق باسم الفيفا أن فريقهم الموجود في الدوحة يتابع هذا الموضوع، وسيتخذ قراره على ضوء ما يلتزم به القطريون تنفيذًا لما كانوا وافقوا عليه عندما تم الاتفاق معهم على استضافة مباريات كأس العالم.

ونقل البيان عن آلان هوغارت المسؤول في منظمة العفو الدولية، أن هذا الموضوع سيجري بحثه أثناء الزيارة القريبة التي سيقوم بها أمير قطر للندن.

يشار إلى أن المونديال القطري سيقام في الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من الموعد المعتاد للبطولة في الصيف نظرا للظروف المناخية في الدولة الخليجية.