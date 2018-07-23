الإعلان عن شعار دوري الأمير محمد بن سلمان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تدشين الصفحة الرسمية لدوري الأمير محمد بن سلمان، والشعار الخاص بالدوري.

كتب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودية تغريدة جاء فيها: "يسرّنا أن ندشّن الصفحة الرسمية لدوري الأمير محمد بن سلمان، حيث سيتم بث أحدث أخبار ونتائج المسابقة، إلى جانب أخبار وأنشطة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان".

يسُرّنا أن نُدشّن الصفحة الرسمية لدوري الأمير محمد بن سلمان، حيث سيتم بث أحدث أخبار ونتائج المسابقة، إلى جانب أخبار وأنشطة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان. — دوري الأمير محمد بن سلمان (@M_S_League) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

وجاء في التغريدة شعار المسابقة الجديدة، على شكل كرة تم وضع ثلاثة أحرف بالأنجليزية داخلها "MSL".

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، كان قد أعلن بتسمية دوري الدرجة الأولى السعودي بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، فبراير/شباط الماضي، بحسب مانقل موقع "يورو سبورت".

كما قررت الهيئة العامة للرياضة وقتها دعم كل ناد من أندية الدرجة الأولى بمبلغ 5 ملايين ريال، علاوة على قرار آخر بزيادة اللاعبين الأجانب في الفرق إلى 4 أجانب، ولاعبين اثنين من مواليد السعودية.