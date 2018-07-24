تأجيل إقامة سباق فورمولا 1 في ميامي

أجل مسؤولو فورمولا 1 إقامة سباق مقترح في ميامي حتى 2020 على الأقل بعدما وصلت محادثات مع مسؤولي المدينة إلى نقطة سيكون من الصعب عندها توفير أفضل الأجواء لعشاق الرياضة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان مسؤولو فورمولا 1 وميامي يأملون في إقامة السباق في 2019 لكنهم أعلنوا اليوم الاثنين أن المفاوضات تعقدت وانه من الأفضل الانتظار لعام آخر بدلا من التوقيع على عقد لإقامة سباق "لا يرقى للمستوى المأمول".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich بطل فورمولا 1 يتحدث عن الخطأ الذي أجبره على الانسحاب لأول مرة

وقال شون براتشز المدير التجاري لفورمولا 1 في بيان "بينما كنا نفضل إقامة سباق في ميامي في 2019 إلا اننا وجدنا انه لن يكون بمقدورنا توفير أفضل أجواء لجماهيرنا وسائقينا وفرقنا في الوقت المتاح حتى هذا التاريخ".

وتابع "وصلنا إلى هذه القناعة ولذلك قررنا بعد التشاور مع السلطات في ميامي إرجاء التوقيع على العقد حتى وقت لاحق هذا الصيف بهدف إقامة أول سباق فورمولا 1 في ميامي بحلول موسم 2020".

وتحرص شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 على التوسع في الولايات المتحدة التي تستضيف سباقا واحدا فقط في بطولة العالم على حلبة الأمريكتين في أوستن في تكساس. لكن ليبرتي ترغب في الاطمئنان إلى أن ميامي، التي تدرس توقيع عقد لعشر سنوات، تملك الدعم المحلي اللازم لهذه الاستضافة طويلة الأمد للسباق.

وأضاف براتشز أن فورمولا 1 ستقيم أحد "المهرجانات الجماهيرية" الخاصة بها في ميامي في اكتوبر تشرين الأول حيث سيحصل عشاق الرياضة على فرصة للتعرف عن كثب على الفرق.