تأجيل إقامة سباق فورمولا 1 في ميامي

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان مسؤولو فورمولا 1 وميامي يأملون في إقامة السباق في 2019 لكنهم أعلنوا اليوم الاثنين أن المفاوضات تعقدت وانه من الأفضل الانتظار لعام آخر بدلا من التوقيع على عقد لإقامة سباق "لا يرقى للمستوى المأمول".
وتابع "وصلنا إلى هذه القناعة ولذلك قررنا بعد التشاور مع السلطات في ميامي إرجاء التوقيع على العقد حتى وقت لاحق هذا الصيف بهدف إقامة أول سباق فورمولا 1 في ميامي بحلول موسم 2020".
وتحرص شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 على التوسع في الولايات المتحدة التي تستضيف سباقا واحدا فقط في بطولة العالم على حلبة الأمريكتين في أوستن في تكساس. لكن ليبرتي ترغب في الاطمئنان إلى أن ميامي، التي تدرس توقيع عقد لعشر سنوات، تملك الدعم المحلي اللازم لهذه الاستضافة طويلة الأمد للسباق.
وأضاف براتشز أن فورمولا 1 ستقيم أحد "المهرجانات الجماهيرية" الخاصة بها في ميامي في اكتوبر تشرين الأول حيث سيحصل عشاق الرياضة على فرصة للتعرف عن كثب على الفرق.
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