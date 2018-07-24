عشر سنوات على ظهور ميسي الأول بالقميص رقم 10

احتفل نادي برشلونة الإسباني على موقعه الخاص على الإنترنت، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، بمرور 10 سنوات على ظهور نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالقميص رقم 10 لأول مرة.

نشر موقع النادي الإسباني على صفحته على الإنترنت مقطع فيديو لنجمه الأرجنتيني وهو يشارك للمرة الأولى بهذا القميص.

وكتب النادي، يعتبر 24 يوليو 2008 يوما تاريخيا في ذاكرة عشاق نادي برشلونة، ففي مساء ذلك اليوم، استهل الفريق تحضيراته للموسم الأول تحت إمرة بيب غوارديولا بمباراة ودية ضد هيبرنيان الاسكتلندي.

© REUTERS / David Gray نيمار يتفوق على ميسي ورونالدو بإحصائية جديدة في كأس العالم

وقبلها بأسبوع واحد فقط انتقل رونالدينيو من النادي الكاتالوني إلى ميلان الإيطالي، تاركا بذلك القميص رقم 10 لخليفته ليو ميسي، الذي ظهر به لأول مرة في تلك الأمسية.

واليوم نحتفل بمرور عشر سنوات على مباراة الساحر الأرجنتيني الأولى بالقميص الذي يحمل الرقم الذي يطمح إلى حمله أكبر النجوم والأساطير في تاريخ الساحرة المستديرة.

وفي تلك المباراة، ساهم ميسي في فوز برشلونة بسداسية نظيفة، مسجلا الهدف الذي ضاعف به تقدم البلاوغرانا بتسديدة مقوسة لا تصد ولا ترد".

يذكر بان الأرجنتيني حقق عددا كبيرا من الأرقام القياسية بقميص النادي.