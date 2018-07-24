رجل أعمال روسي يدرس إمكانية بيع أسهمه في نادي أرسنال

يدرس رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف بيع حصته البالغة 30 في المئة في نادي "أرسنال" لكرة القدم في لندن.

موسكو-سبوتنيك. وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن عثمانوف مستعد حاليا لبيع حصته لأي مشتر باستثناء كرونك، رجل الأعمال الأميركي شريطة أن يشارك المالك الجديد في رؤية عثمانوف، وكما يعتقد، فإن غالبية المعجبين للفريق تؤيد تطوير النادي.

يشار إلى أن ممثلي عثمانوف و"أرسنال" رفضوا التعليق على المعلومات المتعلقة ببيع أسهم النادي، ولم يرد ممثل كرونك على طلب التعليق.

وكان عثمانوف قد حاول، في وقت سابق، شراء حصة الأغلبية في أرسنال من رجل الأعمال الأميركي ستان كرونك، الذي تبلغ حصته 67 في المئة، لكنه رفض حتى إجراء محادثات بشأن البيع.

© REUTERS / Michael Dalder رسميا... أرسنال يعلن خليفة آرسين فينغر

ونقلت "الفاينانشال تايمز" عن مصدر مقرب من رجل الأعمال الروسي قولة: "(عثمانوف) يشعر بخيبة أمل لأن كرونك لا يريد بيع الأسهم مقابل أي أموال، والآن يريد عثمانوف فقط الخروج (من ملكية أسهم النادي)".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2017، عرض كرونك على عثمانوف 525 مليون جنيه إسترليني مقابل حصته، لكن رجل الأعمال الروسي رفض، قائلا إنه يعتبر حصته مهمة من حيث حماية مصالح النادي ومعجبيه.

ورفض كرونك بدوره عرض عثمانوف لشراء حصة الأغلبية مقابل 1.3 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن عثمانوف كان قد استحوذ على أسهم أرسنال لأول مرة في عام 2007 مع رجل الأعمال الإيراني فرهاد مشيري، وأصبحا يملكان 14.6 في المئة من الأسهم.

وفي عام 2016، اشترى رجل الأعمال الروسي حصة مشيري وزادت حصته إلى 30 في المئة.

كرونك أصبح أيضا أحد المساهمين في نادي لندن في عام 2007، ولكنة في عام 2011 اشترى حصة الأغلبية.