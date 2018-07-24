"فيفا" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين للتتويج بجائزة الأفضل لهذا العام.

ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال، كلا من ديدييه ديشامب، الذي قاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم الأخيرة.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

ديدييه ديشامب ⬅️ الفائز بكأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي. pic.twitter.com/r7KberMF9r — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

وفرنسيا آخر هو زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد والذي قاد الملكي للفوز ببطولة دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

زين الدين زيدان ⬅️ الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد. pic.twitter.com/TAga5oRD9R — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

بالإضافة للإسباني بيب غوارديولا الذي قاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

بيب جوارديولا ⬅️ الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو مع مانشستر سيتي @Cityarabia pic.twitter.com/bdEokwErD0 — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

وضمت القائمة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي استطاع قيادة ناديه الإنجليزي ليفربول للوصول لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

يورجن كلوب ⬅️ متأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول @LFC_Arabic pic.twitter.com/qN0OJ4BTsM — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

بالإضافة للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم الأخيرة، وحصل معه على الميدالية الفضية.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

زلاتكو داليتش ⬅️ متأهل إلى نهائي كأس العالم FIFA للمرة الأولى مع منتخب كرواتيا والفائز بمركز الوصيف. pic.twitter.com/MNGraiVQQ6 — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

بالإضافة للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، والذي قاد منتخب بلجيكا لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

روبرتو مارتينيز ⬅️ الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم FIFA الأفضل في تاريخ المنتخب البلجيكي. pic.twitter.com/OaL0X6eKxu — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني، دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني والذي استطاع الفوز مع ناديه بلقب الدوري الأوروبي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

دييجو سيميوني ⬅️ الفائز بالدوري الأوروبي مع أتليتيكو مدريد. pic.twitter.com/wGnygk7LHi — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

والمدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، الذي قاد حصل مع منتخب بلاده على المركز الرابع في كأس العالم.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

جاريث ساوثجيت ⬅️ الفائز بالمركز الرابع في كأس العالم FIFA مع المنتخب الإنجليزي. pic.twitter.com/iCt5qSUD5e — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

كما شهدت القائمة تواجد الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي استطاع الفوز بلقب الدوري الإيطالي والكأس.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

ماسيميليانو أليجري ⬅️ الفائز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع يوفنتوس. pic.twitter.com/T361lgrcqf — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

وتواجد مدرب المنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرشيسوف، الذي قاد منتخب بلاده في كأس العالم واستطاع بلوغ الدور الربع النهائي من كأس العالم بعد إقصائه المنتخب الإسباني في الدور السابق وليخرج من هذا الدور على يد المنتخب الكرواتي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

ستانيسلاف تشيرشيسوف ⬅️ المتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA مع المنتخب الروسي. pic.twitter.com/MtrzbbvDKI — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

بالإضافة لتواجد الإسباني، إرنستو فالفيردي، الذي استطاع تحقيق لقب الدوري الإسباني والكأس برفقة ناديه برشلونة.