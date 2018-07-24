"فيفا" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2018

ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال، كلا من ديدييه ديشامب، الذي قاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم الأخيرة.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
ديدييه ديشامب ⬅️ الفائز بكأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي. pic.twitter.com/r7KberMF9r
وفرنسيا آخر هو زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد والذي قاد الملكي للفوز ببطولة دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
زين الدين زيدان ⬅️ الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد. pic.twitter.com/TAga5oRD9R
بالإضافة للإسباني بيب غوارديولا الذي قاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
بيب جوارديولا ⬅️ الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو مع مانشستر سيتي @Cityarabia pic.twitter.com/bdEokwErD0
وضمت القائمة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي استطاع قيادة ناديه الإنجليزي ليفربول للوصول لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
يورجن كلوب ⬅️ متأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول @LFC_Arabic pic.twitter.com/qN0OJ4BTsM
بالإضافة للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم الأخيرة، وحصل معه على الميدالية الفضية.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
زلاتكو داليتش ⬅️ متأهل إلى نهائي كأس العالم FIFA للمرة الأولى مع منتخب كرواتيا والفائز بمركز الوصيف. pic.twitter.com/MNGraiVQQ6
بالإضافة للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، والذي قاد منتخب بلجيكا لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
روبرتو مارتينيز ⬅️ الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم FIFA الأفضل في تاريخ المنتخب البلجيكي. pic.twitter.com/OaL0X6eKxu
وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني، دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني والذي استطاع الفوز مع ناديه بلقب الدوري الأوروبي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
دييجو سيميوني ⬅️ الفائز بالدوري الأوروبي مع أتليتيكو مدريد. pic.twitter.com/wGnygk7LHi
والمدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، الذي قاد حصل مع منتخب بلاده على المركز الرابع في كأس العالم.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
جاريث ساوثجيت ⬅️ الفائز بالمركز الرابع في كأس العالم FIFA مع المنتخب الإنجليزي. pic.twitter.com/iCt5qSUD5e
كما شهدت القائمة تواجد الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي استطاع الفوز بلقب الدوري الإيطالي والكأس.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
ماسيميليانو أليجري ⬅️ الفائز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع يوفنتوس. pic.twitter.com/T361lgrcqf
وتواجد مدرب المنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرشيسوف، الذي قاد منتخب بلاده في كأس العالم واستطاع بلوغ الدور الربع النهائي من كأس العالم بعد إقصائه المنتخب الإسباني في الدور السابق وليخرج من هذا الدور على يد المنتخب الكرواتي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
ستانيسلاف تشيرشيسوف ⬅️ المتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA مع المنتخب الروسي. pic.twitter.com/MtrzbbvDKI
بالإضافة لتواجد الإسباني، إرنستو فالفيردي، الذي استطاع تحقيق لقب الدوري الإسباني والكأس برفقة ناديه برشلونة.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:
إرنستو فالفيردي ⬅️ الفائز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا مع برشلونة. @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/cBUnTiSf4G
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