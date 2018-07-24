"فيفا" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لهذه السنة.

وجاء على رأس القائمة اللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 19 سنة كيليان مبابي الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي وحصوله على جائزة أفضل لاعب واعد، بالإضافة إلى فوزه بالثلاثية الفرنسية مع "باريس سان جيرمان".

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

كيليان مبابي ⬅️ — الفائز بكأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي.

— الفائز بجائزة لاعب FIFA الواعد.

— الفائز بالثلاثية الفرنسية مع باريس سان جيرمان @PSG_arab pic.twitter.com/9LhJ4oiFqm — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

وتبعه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي الذي حل وصيف بطل كأس العالم لعام 2018، والفائز بكرة أديداس الذهبية في كأس العالم، بالإضافة إلى فوزه مع نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

لوكا مودريتش ⬅️- قائد منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم FIFA

— الفائز بكرة adidas الذهبية في كأس العالم

— الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد pic.twitter.com/RzbsSgpJPb — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

كريستيانو رونالدو ⬅️ الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد @realmadridarab pic.twitter.com/joixEc6H8W — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

وقائد المنتخب البلجيكي إيدين هازارد الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم مع منتخب بلاده.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

إيدين هازارد ⬅️ — قائد المنتخب البلجيكي الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم FIFA.

— الفائز بكأس الإتحاد الإنجليزي مع تشيلسي. pic.twitter.com/WGgcNVLtoN — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

والفرنسي الثاني في القائمة أنطوان جريزمان الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي والمتوج بكرة اديداس البرونزية وحذاء أديداس الفضي، والفائز الدوري الأوروبي مع نادي أتليتكو مدريد.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

أنطوان جريزمان ⬅️ — الفائز بكأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي.

— الفائز بكرة adidas البرونزية وحذاء adidas الفضي.

— الفائز بالدوري الأوروبي مع أتليتيكو مدريد. pic.twitter.com/JBT9rpyuHV — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا مع برشلونة.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

ليونيل ميسي ⬅️ الفائز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا مع برشلونة. @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/Gos2xnYUcY — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

واللاعب البلجيكي كيفين دي بروين الفائز بالمركز الثالث مع منتخب بلاده والمتوج بالدوري الانكليزي الممتاز وكأس كاراباوا مع مانشيستر سيتي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

كيفين دي بروين ⬅️ — الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم FIFA مع المنتخب البلجيكي.

— الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو مع مانشستر سيتي. @Cityarabia pic.twitter.com/YTtGhXSdbB — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

وتضمنت القائمة اللاعب العربي الوحيد المصري محمد صلاح وصيف دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح @MoSalah ⬅️ — وصيف بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول @LFC_Arabic.

— الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/IekROvdPWk — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

والفرنسي الثالث في القائمة المكونة من 10 أشخاص لاعب ريال مدريد رافاييل فاران

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

رافاييل فاران ⬅️ — بطل كأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي.

— بطل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد @realmadridarab pic.twitter.com/xIf6qj971u — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

وقائد المنتخب الانكليزي هاري كين الفائز بحذاء أديداس الذهبي في كأس العالم 2018 وصاحب المركز الرابع مع منتخب بلاده في نفس الكأس.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

هاري كاين ⬅️ — قائد المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الرابع في كأس العالم FIFA.

— الفائز بحذاء adidas الذهبي في كأس العالم. pic.twitter.com/tNljPGCHuv — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018

ومن المقرر أن يعلن الفيفا عن اللاعب الفائز باللقب في حفل توزيع للجوائز في لندن يوم 24 أيلول/سبتمبر المقبل.

كما سيعلن الفيفا عن قائمة قصيرة أخرى تضم 3 أسماء فقط في بداية أيلول/سبتمبر.