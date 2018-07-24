"فيفا" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2018

وجاء على رأس القائمة اللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 19 سنة كيليان مبابي الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي وحصوله على جائزة أفضل لاعب واعد، بالإضافة إلى فوزه بالثلاثية الفرنسية مع "باريس سان جيرمان".
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
كيليان مبابي ⬅️ — الفائز بكأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي.
— الفائز بجائزة لاعب FIFA الواعد.
— الفائز بالثلاثية الفرنسية مع باريس سان جيرمان @PSG_arab pic.twitter.com/9LhJ4oiFqm
وتبعه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي الذي حل وصيف بطل كأس العالم لعام 2018، والفائز بكرة أديداس الذهبية في كأس العالم، بالإضافة إلى فوزه مع نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
لوكا مودريتش ⬅️- قائد منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم FIFA
— الفائز بكرة adidas الذهبية في كأس العالم
— الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد pic.twitter.com/RzbsSgpJPb
والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
كريستيانو رونالدو ⬅️ الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد @realmadridarab pic.twitter.com/joixEc6H8W
وقائد المنتخب البلجيكي إيدين هازارد الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم مع منتخب بلاده.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
إيدين هازارد ⬅️ — قائد المنتخب البلجيكي الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم FIFA.
— الفائز بكأس الإتحاد الإنجليزي مع تشيلسي. pic.twitter.com/WGgcNVLtoN
والفرنسي الثاني في القائمة أنطوان جريزمان الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي والمتوج بكرة اديداس البرونزية وحذاء أديداس الفضي، والفائز الدوري الأوروبي مع نادي أتليتكو مدريد.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
أنطوان جريزمان ⬅️ — الفائز بكأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي.
— الفائز بكرة adidas البرونزية وحذاء adidas الفضي.
— الفائز بالدوري الأوروبي مع أتليتيكو مدريد. pic.twitter.com/JBT9rpyuHV
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا مع برشلونة.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
ليونيل ميسي ⬅️ الفائز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا مع برشلونة. @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/Gos2xnYUcY
واللاعب البلجيكي كيفين دي بروين الفائز بالمركز الثالث مع منتخب بلاده والمتوج بالدوري الانكليزي الممتاز وكأس كاراباوا مع مانشيستر سيتي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
كيفين دي بروين ⬅️ — الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم FIFA مع المنتخب البلجيكي.
— الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو مع مانشستر سيتي. @Cityarabia pic.twitter.com/YTtGhXSdbB
وتضمنت القائمة اللاعب العربي الوحيد المصري محمد صلاح وصيف دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
محمد صلاح @MoSalah ⬅️ — وصيف بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول @LFC_Arabic.
— الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/IekROvdPWk
والفرنسي الثالث في القائمة المكونة من 10 أشخاص لاعب ريال مدريد رافاييل فاران
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
رافاييل فاران ⬅️ — بطل كأس العالم FIFA مع المنتخب الفرنسي.
— بطل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد @realmadridarab pic.twitter.com/xIf6qj971u
وقائد المنتخب الانكليزي هاري كين الفائز بحذاء أديداس الذهبي في كأس العالم 2018 وصاحب المركز الرابع مع منتخب بلاده في نفس الكأس.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 24, 2018
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
هاري كاين ⬅️ — قائد المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الرابع في كأس العالم FIFA.
— الفائز بحذاء adidas الذهبي في كأس العالم. pic.twitter.com/tNljPGCHuv
ومن المقرر أن يعلن الفيفا عن اللاعب الفائز باللقب في حفل توزيع للجوائز في لندن يوم 24 أيلول/سبتمبر المقبل.
كما سيعلن الفيفا عن قائمة قصيرة أخرى تضم 3 أسماء فقط في بداية أيلول/سبتمبر.
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