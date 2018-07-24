رسميا... برشلونة يعلن ضم مالكوم

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن ثالث صفقاته الصيفية، التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم، قادما من "بوردو" الفرنسي، بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، قال إنه توصل لاتفاق مع "بوردو" لضم مالكوم مقابل 41 مليون يورو، بجانب مليون يورو كحوافز.

وأوضح البيان، أن اللاعب البرازيلي سيصل اليوم الثلاثاء إلى برشلونة، وسيخضع للكشف الطبي غدا الأربعاء، قبل أن ينضم لبعثة البارسا في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

ويعتبر مالكوم ثالث لاعب يضمه "برشلونة" في الصيف الجاري، بعد أرثر ميلو من جريميو، وكيلمنت لينجليت من إشبيلية.

وانطلقت النسخة السادسة من المسابقة هذا العام يوم الجمعة 20 يوليو 2018، وستستمر مواجهاتها لمدة تقارب الشهر وستنتهي آخر مبارياتها يوم الأحد 12 أغسطس المقبل.