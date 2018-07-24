موعد مباراة الفراعنة والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراة الفراعنة مع منتخب النيجر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له، إنه حدد يوم السبت 8 سبتمبر المقبل، لإقامة مباراة مصر والنيجر.

© AP Photo / Nariman El-Mofty بالأسماء... اتحاد الكرة المصري يحدد 4 مدربين للاختيار بينهم لقيادة الفراعنة

ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم الملعب الذي ستقام عليه المباراة، مؤكدا أنه جار التنسيق لتحديد اسم الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

وكان أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري اليوم، أنه شكل لجنة من ثلاثة من أعضائه للاختيار بين 4 مدربين، لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وانتهى العقد بين اتحاد الكرة المصري والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بمجرد خروج الفراعنة من مونديال روسيا 2018 الذي حصدته فرنسا.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي، إنه وجه بتشكيل لجنة تضم كل من: مجدي عبد الغني، حازم إمام، وعصام عبد الفتاح أعضاء الجبلاية، لدراسة موقف المدير الفني للمنتخب الوطني من بين أربعة مرشحين.

وسمى اتحاد الكرة المصري المدربين الأربعة وهم: "لويس بينتو، كيكي فلوريس، خافايير أجيري، ووحيد خاليلوزيتش".

وخسرت مصر مباراتها الأولى في التصفيات بهدف نظيف أمام منتخب تونس، لكن فرصها في التأهل انتعشت بعد قرار الاتحاد الإفريقي بأن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بدلاً من بطل المجموعة فقط.