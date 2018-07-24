بعد تأهل صلاح للكرة الذهبية... تعرف على اللاعبين العرب الذين رشحوا للجائزة

دعوة للنقاش.. من يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم؟💥⚽ pic.twitter.com/8ay4qVyQ0g— Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
محمد صلاح @MoSalah ⬅️ — وصيف بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول @LFC_Arabic.
— الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/IekROvdPWk
ولم يحصد الكرة الذهبية منذ نشأتها من مجلة "فرانس فوتبول" عام 1956 أي لاعب عربي على الإطلاق.
واللاعب العربي الوحيد الذي تم ترشيحه لحصد الجائزة قبل أن تندمج مع جائزة الفيفا للاعب الأفضل حول العالم عام 2010 هو النجم العراقي الدولي السابق يونس محمود عام 2007، حيث احتل المركز الـ29 في القائمة الأولية التي ضمت حينها 50 لاعبا.
كما يعد يونس محمود العربي الأول الذي يرشح للجائزة، منذ صدورها، مع منتخب العراق حيث قاده للتتويج بكأس أمم آسيا على حساب المنتخب السعودي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت في 4 دول لأول مرة في تاريخ البطولة، هي: إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند.
وفي عام 2016 رشح الدولي الجزائري رياض محرز بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي برفقة فريقه ليستر سيتي الذي حصد لقب البريميرليغ وقتها.
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