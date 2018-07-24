بعد تأهل صلاح للكرة الذهبية... تعرف على اللاعبين العرب الذين رشحوا للجائزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لهذه السنة (بالون دور).



وجاء على رأس القائمة اللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 19 سنة كيليان مبابي الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي وحصوله على جائزة أفضل لاعب واعد، بالإضافة إلى فوزه بالثلاثية الفرنسية مع "باريس سان جيرمان".

دعوة للنقاش.. من يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم؟💥⚽ pic.twitter.com/8ay4qVyQ0g — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) ٢٤ يوليو ٢٠١٨



وتضمنت القائمة اللاعب العربي الوحيد، المصري محمد صلاح ، وصيف دوري أبطال أوروبا مع "ليفربول" والفائز بـ"الحذاء الذهبي" في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أفضل لاعب بالبريميرليغ.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح @MoSalah ⬅️ — وصيف بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول @LFC_Arabic.

— الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/IekROvdPWk — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

ولم يحصد الكرة الذهبية منذ نشأتها من مجلة "فرانس فوتبول" عام 1956 أي لاعب عربي على الإطلاق.

واللاعب العربي الوحيد الذي تم ترشيحه لحصد الجائزة قبل أن تندمج مع جائزة الفيفا للاعب الأفضل حول العالم عام 2010 هو النجم العراقي الدولي السابق يونس محمود عام 2007، حيث احتل المركز الـ29 في القائمة الأولية التي ضمت حينها 50 لاعبا.

كما يعد يونس محمود العربي الأول الذي يرشح للجائزة، منذ صدورها، مع منتخب العراق حيث قاده للتتويج بكأس أمم آسيا على حساب المنتخب السعودي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت في 4 دول لأول مرة في تاريخ البطولة، هي: إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند.

كما توّج بلقب هداف الدوري القطري في نفس العام مع نادي الغرافة، ليصبح أول لاعب عربي على الإطلاق يدخل قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، قبل أن يتبعه رياض محرز بعد مرور 9 سنوات.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY النجم المصري محمد صلاح ضمن المرشحين للكرة الذهبية ولم يتم ترشيح أي لاعب عربي خلال فترة اندماج الجائزة من فرانس فوتبول مع جائزة فيفا من 2010 حتى 2015.

وفي عام 2016 رشح الدولي الجزائري رياض محرز بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي برفقة فريقه ليستر سيتي الذي حصد لقب البريميرليغ وقتها.

وخلال العام الجاري رشح محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي للجائزة ليكون بذلك ثالث لاعب عربي يرشح للجائزة، فهل يفعلها الفرعون المصري.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حصولا على الجائزة بخمس مرات لكل منهما، حيث تقاسماها خلال السنوات العشرة الأخيرة، كما أنهما مرشحان للجائزة الحالية.