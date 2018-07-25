تعرف على جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان

أعلنت الصفحة الرسمية لدوري الأمير محمد بن سلمان على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن جدول مباريات دوري الأمير لموسمه 2018-2019.

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2018-2019.

وشهد الدوري لهذا الموسم زيادة عدد الأندية ليصل إلى 20 ناديا، وليصبح عدد الجولات 38 جولة.

وينطلق الدوري اعتبارا من 28 أغسطس/آب على أن يختتم يوم 16 مايو/أيار 2019، بحسب ما نقل موقع "saff".

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان أعلن من على صفحته الرسمية على "تويتر" إطلاق صفحة الدوري الجديدة بالإضافة للشعار الجديد لدوري الأمير محمد بن سلمان.