محمد صلاح الأسرع ليس في الملاعب فقط وفي السيارات...فيديو

نظم المسؤولون عن مضمار السباق والسيارات الموجودة فيه مسابقة بين لاعبي وإداريي النادي الإنجليزي.

المسابقة كانت بسرعة تبديل إطارات سيارة كانت قد وضعت خصيصا للحدث.

وليثبت المصري محمد صلاح قدرة كبيرة وسرعة بتبديل عجلات السيارة، محققا زمنا أسرع من غيره من لاعبي الفريق.

يذكر بأن النادي الإنجليزي سيخوض مباراة أمام بطل الدوري الإنجليزي، يوم غد الخميس، ضمن مباريات البطولة.