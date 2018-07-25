WWE تعلن عن "حدث استثنائي" في تاريخ المصارعة الحرة (فيديو)

أعلنت شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، الاثنين 23 يوليو/ تموز الجاري، عن حدث استثنائي في تاريخ المصارعة الحرة.

وانطلق عرض "راو" الأسبوعي، بإعلان مسؤولة العلامة التجارية في "WWE" ستيفاني ماكمان، عن إطلاق أول ليلة من مباريات المصارعة الحرة للنساء فقط، والتي ستكون للمشاهدة مقابل الدفع.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court ابن سلمان يشاهد عرض "مصارعة المحترفين" من ملعب الجوهرة (صور)

وأعربت ماكمان وزوجها، المدير التنفيذي في الشركة، ونجم المصارعة، تريبل إتش، عن مدى فخرهما بكل مصارعات الـ "WWE"، وأن ما حفز الإدارة على إطلاق ذلك القرار هو مدى ملاقاة كل مباراة نسائية والبالغ مدتها 30 ثانية، إعجاب وثناء الجماهير.

وأشارت ستيفاني ماكمان عن أن "ليلة المصارعة النسائية"، تأتي ضمن الثورة النسائية في داخل شركة "WWE"، التي بدأت قبل سنوات، وتهدف لمنحهن حقوقا متساوية مع نجوم المصارعة الرجال.

وفور إعلان ستيفاني ماكمان، هللت كل المصارعات اللاتي كن يقفن أمامها بالفرح والسعادة، كما ضج الاستاد بهتاف الجماهير الحاضرة.

History is made! @StephMcMahon has announced on #RAW that the first-ever ALL WOMEN'S Pay-Per-View will take place on October 28th! #WWEEvolution pic.twitter.com/5tNOziwYkR — WWE (@WWE) July 24, 2018

وستقام "أول ليلة لمباريات المصارعة النسائية" مدفوعة الأجر، والتي تحمل اسم "إيفولوشن"، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وستتضمن الليلة الاستثنائية، نزالات على البطولات النسائية من عروض "راو" و"سماكدوان" و"إن إكس تي".

ومن أبرز نجمات المصارعة المشاركات في عرض "إيفولوشن"، أليكسا بليس وتشارلوت وبطلة "يو إف سي" السابقة روندا راوسي، وساشا بانكس.